Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда направил на новое апелляционное рассмотрение уголовное производство в отношении женщины, которую судили за грабеж, а потом переквалифицировали статью на самоуправство.

Суть дела изложена в Фейсбук Верховного суда.

Женщина и два других лица, не знавших о ее преступном умысле, под видом работников газовой службы зашли в квартиру, где жил ее бывший муж. Фигурантка открыто похитила имущество, считая, что имеет на него право.

Орган досудебного расследования обвинял ее в открытом грабеже с проникновением в жилье в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 186 УК Украины). Районный суд, с которым согласился апелляционный суд, переквалифицировал ее действия на самоуправство (ст. 356 УК Украины).

В кассационных жалобах как прокурор, так и потерпевший отметили неправильную квалификацию судом действий виновной. Коллегия судей КУС ВС согласилась с этими доводами прокурора и потерпевшего с учетом следующего.

Суд апелляционной инстанции, хотя и отметил в судебном решении все доводы потерпевших и прокурора, ответов на них не предоставил. В частности, апелляционный суд поддержал выводы местного суда об отсутствии умысла осужденной на похищение чужих вещей, однако не проверил доводов апелляционных жалоб о том, что она проникла в чужую квартиру, купленную ее свекром, в которой она хоть и проживала некоторое время, однако ни она, ни ее бывший муж не были ее владельцами.

Остались без внимания и доводы о дате расторжения брака. Согласно судебному решению, брак был расторгнут в октябре 2016 г. (преступление произошло в марте 2017 года). Из его содержания следует, что стороны не решили спор о проживании детей, однако не указано, что они решили спор о разделе имущества. Кроме того, как видно из показаний потерпевшего, женщина ушла из квартиры еще за год до событий преступления и забрала свои вещи. В течение года у нее не возникало вопросов о разделе имущества с потерпевшим.

Суд апелляционной инстанции не дал оценки доказательствам, а обратился к цитированию понятий уголовного права об отсутствии умысла у лица на завладение чужим имуществом, хотя материалы уголовного производства содержат доказательства, что похищенное имущество не принадлежит женщине и она это понимала.

То есть суд апелляционной инстанции, оставляя приговор местного суда без изменения, не проанализировал доводов апелляционных жалоб, а сослался на показания виновной без должной аргументации в части того, что она намеревалась вынести из квартиры только имущество, приобретенное в период брака, то есть общее имущество.

Также суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что сомневается о доказанности вины женщины и что стороной обвинения не доказана точная сумма вынесенных денежных средств, проигнорировав доводы апелляционных жалоб, а именно расчеты по официальной зарплаты потерпевшего, в которых указаны определенные суммы его дохода.

Допущения суда апелляционной инстанции указывают на нарушение требований ст. 370 УПК Украины, что привело к необоснованному выводу суда о переквалификации действий женщины с ч. 5 ст. 186 на ст. 356 УК Украины.

Выводы суда апелляционной инстанции без надлежащей оценки доказательств являются сомнительными и противоречивыми, а потому нуждаются в тщательной проверке при новом апелляционном рассмотрении.

Кроме того, ККС ВС признал надлежащими доводы прокурора и потерпевшей стороны о незаконном составе суда, который рассматривал апелляционные жалобы, поскольку одна из судей участвовала в уголовном производстве как во время досудебного расследования, так и во время пересмотра приговора местного суда по существу. Это является безусловным основанием для отмены вынесенного в отношении лица судебного решения.

Ранее "Страна" писала, что Верховный суд прикрыл раскрученную схему, которая долгие годы позволяла бизнесу уходить от долгов.

Мы также рассказывали, что Верховный суд обязал Зеленского говорить на украинском.