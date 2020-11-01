По сообщению синоптиков, в воскресенье, 1 ноября, на большей части Украины ожидаются сильные дожди, на западе будет облачно. Температура будет держаться в районе от +7 до +15 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На Западе осадков не ожидается, днем температура будет от +7 до +11 днем, ночью похолодает от 0 до +7.

В центре и на севере страны от +8 до +11 днем, ночью будет от +5 до +9. Дождливо.

На Востоке температура + 9...+14 днем, а ночью +6...+10. Синоптики прогнозируют дождь.

На юге днем ожидается от +10 до +15 градусов, ночью от +6 до +11. Обещают осадки.

В Киеве сегодня воздух прогреется до +9...+11 градусов, ночью ожидается +6...+8. Дождь.

Напомним, в начале ноябре в Украину придут дожди и мокрый снег. В Карпатах возможны заморозки.

Как сообщала "Страна", d первый день ноября украинцев ждет дождливая погода, циклон пройдет прямо над территорией страны.