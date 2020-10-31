Гражданка России Ольга Галкина, которую американская газета Wall Street Journal назвала источником №3 компромата на президента США Дональда Трампа, заявила, что это неправда.

Публикацию издания она прокомментировала для РИА Новости.

Женщина призналась, что статья в газете испортила ей настроение.

"Настроение не очень, потому что я не ожидала такой истории в принципе. Конечно, усложнила нормально. История не в этом. История в том, что это все не так", - сказала Галкина.

На уточняющий вопрос, правда ли написана в Wall Street Journal, она ответила отрицательно.



Она также рассказала, что знает Игоря Данченко, которого в статье назвали "связанным с американскими шпионами".

"Мы учились вместе в школе, но вопрос в том, что после этого он уехал работать и учиться в Америку. И мы долгое время не виделись. Вот в чем дело... История в том, что мы дружили. И он мне помогал", - сказала Галкина.

На вопрос, где она находится, собеседница агентства ответила, что сейчас она в России. При этом она назвала бредом утверждения, будто она участвовала в спецоперации вокруг Трампа и "Российские хакеры против американских выборов".



"Потому что если бы я участвовала в этой спецоперации, я бы не позволила себе такой глубокий риск - возвращаться сюда, в Россию, с ребенком", - пояснила Галкина.

Как писала "Страна", автором опубликованного на Трампа в 2016 году компромата считают бывшего сотрудника британской разведки Кристофера Стила.

Мы также приводили признание Трампа, что при слове "Россия" он выключает телевизор.