Посол Евросоюза объяснил, как связаны отмена безвиза для украинцев и борьба Зеленского с Конституционным судом
Глава представительства Европейского Союза в Украине Мати Маасикас заявил, что для восстановления доверия между Украиной и ЕС необходимо немедленно восстановить наработанную антикоррупционную систему. Это поможет вернуть доверие к Украине после решения КСУ.
Об этом он рассказал в эфире программы "Свобода Савика Шустера".
"Антикоррупционная архитектура, которая начала строиться после Революции достоинства, давала свои результаты, и она лежит в основе нашего сотрудничества, включая вопрос безвизовых путешествий, которые украинцы заслуживают. Теперь это доверие надо восстанавливать неотложно", - сказал он.
Когда ведущий уточнил, обязательно ли полномочия и возможности антикоррупционных органов должны быть восстановлены в соответствии с Конституцией Украины, Маасикас ответил, что "все политические процессы в Украине должны проходить в конституционных рамках с уважением к Конституции".
Ранее "Страна" сообщала, зачем Зе хочет уволить всех судей КСУ и почему юристы говорят об импичменте.