Глава представительства Европейского Союза в Украине Мати Маасикас заявил, что для восстановления доверия между Украиной и ЕС необходимо немедленно восстановить наработанную антикоррупционную систему. Это поможет вернуть доверие к Украине после решения КСУ.

Об этом он рассказал в эфире программы "Свобода Савика Шустера".

"Антикоррупционная архитектура, которая начала строиться после Революции достоинства, давала свои результаты, и она лежит в основе нашего сотрудничества, включая вопрос безвизовых путешествий, которые украинцы заслуживают. Теперь это доверие надо восстанавливать неотложно", - сказал он.

Когда ведущий уточнил, обязательно ли полномочия и возможности антикоррупционных органов должны быть восстановлены в соответствии с Конституцией Украины, Маасикас ответил, что "все политические процессы в Украине должны проходить в конституционных рамках с уважением к Конституции".

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