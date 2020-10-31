В Италии, которая из зеленой карантинной зоны украинского Минздрава перекочевали в красную, продолжает расти число заболевших Covid-19. Впервые оно превысило порог в 30 тысяч случаев за один день.

Об этом сообщает агентство ANSA.

Согласно бюллетеню Министерства здравоохранения страны, за сутки выявлено 31 084 новых случая инфицирования. При этом 199 человек умерли.

В ведомстве отметили, что доля положительных результатов взятых тестов превышает 10%, что является тревожным показателем. Он указывает на то, что эпидемия стремительно набирает обороты, а вирус распространяется довольно быстро.

Также в министерстве рассказали, что в обычных палатах итальянских больниц находятся 16 994 человека , что на 1 030 человек больше, чем в четверг. В то время как в реанимации 30 октября находились 1 746 человек , что на 95 больше, чем 29 числа.

Как писала "Страна", новый рекорд по заражению коронавирусом установила и Польша.

Показатели заболеваемости растут также в Испании.