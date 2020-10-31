Вслед за фирмой Eli Lilly, приостановившей клинические испытания метода лечения коронавирусной инфекции антителами, то же самое сделала компания Regeneron Pharmaceuticals Inc, чей коктейль из антител поставил на ноги Дональда Трампа.

Она притормозила тестирование экспериментального препарата из антител против Covid-19 на тяжелобольных пациентах из соображений безопасности.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на американские СМИ.

В компании пояснили, что такое решение было принято после того, как независимый наблюдательный комитет выявил потенциальную проблему безопасности и неблагоприятное соотношение рисков и выгод. Орган рекомендовал приостановить испытания на больных, которым необходимо интенсивное кислородное лечение или дыхательные аппараты.

В то же время в комитете отметили, что испытания коктейля из антител могут продолжаться на госпитализированных пациентах, которые не нуждаются в применении аппаратов ИВЛ. Также продолжается тестирование препарата на больных с небольшим или умеренным проявлением симптомов Covid-19.

В компании заверили, что донесут рекомендации мониторингового комитета до Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) и руководителей исследовательской группы в Великобритании, где препарат также тестируют на госпитализированных пациентах.

Между тем буквально на днях компания Regeneron отчиталась, что одно из исследований показало значительное сокращение вирусной нагрузки после принятия препарата и снижение необходимости дальнейших посещений врача.

Ни один из препаратов на основе антител еще не был официально одобрен для широкого использования, однако коктейль из антител компании Regeneron принимал президент США Дональд Трамп.

Трамп был уверен, что быстро выздороветь ему помог, в первую очередь, этот препарат из антител.

"Я чувствовал себя плохо, через какое-то время мне дали регенерон и другие препараты, но этот был основным. Это было невероятно, я почувствовал себя лучше в тот же момент", - сказал глава Белого дома в начале октября.

Ранее "Страна" писала, что в США компании AstraZeneca и Johnson&Johnson возобновили испытание вакцины от коронавируса.

Мы также цитировали слова главы Минздрава Украины о том, что в стране успешно завершены доклинические испытания собственной вакцины от Covid-19.