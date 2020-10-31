Согласно последнему исследованию ученых, у большинства здоровых людей, которые излечились от коронавируса, формируется длительный иммунитет от этого заболевания.

Об этом сообщает CNN.

Так, у большинства взрослых людей без хронических заболеваний после окончания коронавируса остается стойкий иммунитет к заболеванию на срок от пяти месяцев. Чтобы установить это, исследователи отобрали 30 тысяч добровольцев, отобрали у них пробы на антитела и анализировали их реакцию на разные раздражители.

Так, даже через пять месяцев после излечения, в организмах переболевших продолжают существовать антитела, которые "помнят", как бороться с вирусом. Также было установлено, что в теле человека также есть несколько "волн" борьбы с коронавирусом.

В организме быстро вырабатываются иммунные соединения, которые борются с болезнью и быстро умирают, другой же тип отмирает медленнее. У 90% взрослых людей этот тип антител может сохраняться в стабильном состоянии на несколько месяцев.

Напомним, уровень антител к коронавирусной инфекции в крови человека падает быстрее, чем считалось ранее.

Как сообщала "Страна", известный российский вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн назвал группу людей, которым прививка будущей вакциной от коронавируса точно никак не поможет.