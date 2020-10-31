Японские правительственные чиновники созвали экстренное совещание в связи с ростом числа случаев появления медведей вблизи жилищ людей и нападений хищников. По всей стране оно достигло пятилетнего максимума.

Об этом сообщает сайт NHK.

По меньшей мере 63 человека получили ранения, а двое из них позже умерли в результате нападений медведей в период с 1 сентября по 23 октября. А с апреля по сентябрь животные 13 670 раз показывались на глаза и близко подходили к человеку, что является самым высоким показателем с 2015 года.

Самым громким происшествием в последние дни стало проникновение медведя в торговый центр, работа которого в результате была остановлена на весь день, а сотрудников эвакуировали. Также еще один медведь забрел в школу.

В связи с этим в понедельник, 26 октября, представители профильных министерств и полиции встретились, чтобы обсудить способы борьбы с медведями, которые забредают в места обитания людей и нападают на них. Начальница Отдела дикой природы Фумико Накао сказала, что общественный интерес к этому вопросу растет. Она призвала правительственные учреждения тесно сотрудничать, чтобы предотвратить новые атаки.

Всего в Японии обитают два вида медведей. Азиатские черные медведи живут на крупнейшем острове Японии Хонсю, а более крупные бурые обитают на самом северном крупном острове страны Хоккайдо.

Ранее "Страна" писала, что в Китае группа медведей загрызла смотрителя зоопарка на глазах у туристов.

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