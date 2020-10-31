Еврокомиссия напомнила Эстонии о необходимости введения криминального наказания за проявления расизма и ксенофобии, как было ранее утверждено законами ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба представительства Еврокомиссии в Эстонии.

"Эстония не ввела в законодательство положения о криминализации особых форм разжигания ненависти, а именно публичного оправдания международных преступлений и оправдания холокоста, отрицания или признания малозначимым поведения, целью которого является разжигание насилия или ненависти", - указано в сообщении.

Также представители Еврокомиссии отмечают, что "Эстония должна полностью перенять правовые нормы ЕС, криминализирующие публичные призывы к ненависти и преступления на почве ненависти" в соответствии с правилами интеграции в Евросоюз.

"Эстония не криминализировала публичные призывы к насилию или разжигание ненависти, направленные на отдельные группы, и не предусмотрела адекватные наказания за такие действия. Кроме того, уголовное законодательство Эстонии не учитывает расистские и ксенофобные мотивы как отягчающие обстоятельства", - добавили в ведомстве.

Подобное сообщение получила и Румыния. Обоим государствам дан срок в два месяца для ответа на запрос.

Напомним, президент Эстонии Керсти Кальюлайд намерена уволить главу Министерства внутренних дел Март Гельме за оскорбительные высказывания против геев.

Как сообщала "Страна", глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Италии Джузеппе Конте выдвинули предложение разработать для Европы новую миграционную политику при сотрудничестве с африканскими странами.