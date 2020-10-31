Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 октября представил работникам Министерства внутренних дел нового главу ведомства Ивана Кубракова и начальника ГУВД Минска Михаила Гриба. На встрече он выступил с обращением, в котором затронул тему отношений с Россией.

Лукашенко заявил, что Беларусь никогда не отворачивалась от России и никогда не отвернется от нее в будущем.

"Это я говорю и сейчас руководству России. Если в нас будут видеть настоящего брата, младшего брата, и будут к нам относиться, как к младшему брату, защищая, поддерживая (так, как поступил Путин в это сложное время), мы никогда не то что не бросим камень в сторону Востока и России… Нашей России. Я не знаю, как вы ее воспринимаете… Это моя Россия. Мы никогда так не поступим", - пообещал белорусский лидер.

Глава белорусского государства также сказал об общности народов Беларуси и России.

"Россия - это наше, русские люди - это наше. Мы абсолютно от них ничем не отличаемся. Да, это две страны. Это две квартиры (одна большущая, вторая поменьше), где живут самостоятельно две семьи, но произраставшие из одного корня. Вот вся политика. Мы будем делать все, что выгодно для нашего народа, не создавая никому никаких проблем. Вот и вся многовекторность", - сказал президент.

По поводу отношений Беларуси со странами Запада или блока НАТО он заявил следующее.

"Если нас кто-то в России в этом упрекает, что мы с ними сотрудничаем, я задаю простой вопрос: а что, Россия с НАТО не сотрудничает? А что, Россия с Соединенными Штатами не сотрудничает, с Евросоюзом? Сотрудничает. В собственных интересах. Что, это не так? Это так. И мы с президентом России, видя это, жестко и четко договорились, что мы всегда будем друг другу надежными друзьями и опорой. Мы констатировали непреклонный факт, что сегодня у нас - у России и Беларуси, у Путина и Лукашенко - других друзей нет. Вы помните, давным-давно я сказал (хихикали СМИ России), что придет время, когда мы с Президентом России спиной к спине будем стоять и отстреливаться. Все произошло", - сказал Лукашенко.

Ранее "Страна" приводила слова Лукашенко об ответных мерах протестующим, если те будут нападать на силовиков.

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