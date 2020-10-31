После смертельного ДТП на пешеходной зоне Крещатика сегодня днем, виновнику сообщили о подозрении после задержания, во время которого чуть не произошел самосуд.

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Киева.

"Виновнику смертельного ДТП на Майдане Независимости сообщено о подозрении в соответствии с ч. 3 ст. 286 УК Украины. По согласованию с Киевской городской прокуратурой сообщено о подозрении 66-летнему водителю иномарки, совершившему масштабное ДТП в центре Киева со смертельным исходом. Сейчас водитель задержан, доставлен в больницу, где находится под охраной. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - указано в сообщении.

Накануне заместитель министра МВД Антон Геращенко заявил о задержании виновника ДТП, в крови которого не обнаружили алкоголя. Как оказалось, причиной аварии стало временное помутнение у водителя, который сел за руль после операции.

"Полицией задержан водитель джипа Land Rover, 1954 г.р., который сегодня на Майдане допустил наезд и сбил насмерть двух пешеходов и нанёс травмы ещё четверым. Сам водитель после задержания дал показания, что он потерял сознание и утратил контроль за управлением автомобилем. Гражданин Юрий Н. задержан полицией. Правила дорожного движения Украины - чётко указывают: пункт 2.9, подпункт "д": "Запрещается: Управлять транспортным средством в болезненном состоянии, в состоянии утомления, а также находясь под воздействием лекарственных препаратов, снижающих скорость реакции и внимание". Дальше суд будет определять меру ответственности гражданина Н. за то, что он допустил гибель двух ни в чем не повинных пешеходов и ранил ещё четверых. Если действительно этот водитель ранее перенёс операцию и плохо себя чувствовал - никто не мешал ему ездить на общественном транспорте, на такси или пользоваться услугами водителя", - написал он.

Отметим, в результате аварии погибли две женщины 1941 и 1990 года рождения, еще трое человек были госпитализированы. На опубликованном Геращенко видео растерянный мужчины кому-то звонит, отвечает на оскорбления свидетелей произошедшего и полицейских, а также сдает анализы в драгер для определения состояния алкогольного опьянения.

Напомним, 30 октября, в Киеве случилось ужасное ДТП. В результате аварии погибли два человека, трое в больнице. Трагическое происшествие произошло в самом центре столицы - на пешеходной и проезжей части Майдана Незалежности и Крещатика. Внедорожник пролетел с улицы Институтской через толпу людей. На кадрах не видно, что водитель пытался тормозить. Остановилась машина лишь о плотный поток авто, которые тянулись в пробке. По ходу движения Range Rover наехал на людей.

Как сообщала "Страна", по факту смертельного ДТП на Майдане Независимости в Киеве прокуратура открыла уголовное дело, решается вопрос о задержании водителя.