Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 октября представил сотрудникам Министерства внутренних дел республики нового министра Ивана Кубракова и начальника ГУВД Минска Михаила Гриба. В речи во время мероприятия он предупредил участников оппозиционных протестов о решительных ответных мерах силовиков.

"Мы терпели. Я сразу обозначил: есть красные линии. И не дай бог кто-то их переступит. Они их переступили по многим направлениям, я об этом говорил. Поэтому те, кто сегодня выходит на железную дорогу, те, кто вешает фашистские знамена на линии электропередачи, словом, те, кто сегодня пытается разрушить, дестабилизировать инфраструктуру государства, должны знать: с сегодняшнего дня, особенно в квартирах граждан, куда они прячутся, мы в плен никого не берем", - сказал глава государства.

Он добавил: если кто-то прикоснется к военнослужащему, то как минимум останется без рук.

Президент отметил, что организаторы и участники беспорядков и несанкционированных акций уже прошли по методичке цветных революций семь или восемь разных этапов, подойдя к последним, которые характеризуются радикализацией.

"Мы сегодня живем не в вакууме. Это не середина прошлого века. Времена изменились, и вы это прекрасно видите и знаете. И только тот победит, кто имеет железную волю и терпение", - предупредил Лукашенко.

Ранее "Страна" писала, что Беларусь не будет признавать заграничные дипломы.

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