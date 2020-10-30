Небольшое количество моряков на борту американского авианосца USS Gerald R. Ford были недавно изолированы после положительного результата теста на коронавирус. Точное число зараженных на корабле в ВМС США назвать отказались, ссылаясь на политику Пентагона.

Об этом сообщает сайт Stars and Stripes, цитируя слова пресс-секретаря военно-морской авиации США в Атлантике Дженнифер Крэгг.

"Министерство обороны не разглашает количество инфицированных лиц на уровне подразделения, объекта или географической области из-за оперативной безопасности", - сказала Крэгг.

Впервые о заражениях на борту судна стало известно в четверг. Крэгг же уточнила, что вирус был обнаружен более недели назад.

Она заверила, что медики тщательно отследили контакты моряков.

Сейчас на военном корабле следуют всем рекомендациям Министерства обороны и Центра по контролю и профилактике заболеваний, чтобы обезопасить экипаж, который включает около 2 700 человек. В частности, на судне соблюдаются физическое дистанцирование, ограничены групповые собрания, используются средства индивидуальной защиты и проводится интенсивная уборка.

Авианосец базируется в Норфолке, штат Вирджиния.

По данным ВМС США, по состоянию на среду у 12 074 американских моряков тесты показали положительный результат на вирус.

Весной "Страна" сообщала о вспышке коронавируса на французском авианосце "Шарль де Голль".

А недавно вирус нашли на борту авианосца США USS "Теодор Рузвельт".