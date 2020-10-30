Моряков авианосца США USS Gerald R. Ford изолировали после положительного теста на коронавирус
Небольшое количество моряков на борту американского авианосца USS Gerald R. Ford были недавно изолированы после положительного результата теста на коронавирус. Точное число зараженных на корабле в ВМС США назвать отказались, ссылаясь на политику Пентагона.
Об этом сообщает сайт Stars and Stripes, цитируя слова пресс-секретаря военно-морской авиации США в Атлантике Дженнифер Крэгг.
"Министерство обороны не разглашает количество инфицированных лиц на уровне подразделения, объекта или географической области из-за оперативной безопасности", - сказала Крэгг.
Впервые о заражениях на борту судна стало известно в четверг. Крэгг же уточнила, что вирус был обнаружен более недели назад.
Она заверила, что медики тщательно отследили контакты моряков.
Сейчас на военном корабле следуют всем рекомендациям Министерства обороны и Центра по контролю и профилактике заболеваний, чтобы обезопасить экипаж, который включает около 2 700 человек. В частности, на судне соблюдаются физическое дистанцирование, ограничены групповые собрания, используются средства индивидуальной защиты и проводится интенсивная уборка.
Авианосец базируется в Норфолке, штат Вирджиния.
По данным ВМС США, по состоянию на среду у 12 074 американских моряков тесты показали положительный результат на вирус.
Весной "Страна" сообщала о вспышке коронавируса на французском авианосце "Шарль де Голль".
А недавно вирус нашли на борту авианосца США USS "Теодор Рузвельт".