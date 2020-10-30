Из-за стремительного роста заболеваемости коронавирусом, власти Португалии решили повторить за своими соседями и ужесточить карантинные ограничения.

Об этом сообщает Reuters.

Так, в течение пяти последующих дней в стране будет запрещено перемещение между более, чем 300 муниципалитетами. Такие меры приняты, чтобы минимизировать контакты между родственниками в канун дня Всех Святых.

Исключения сделают только для тех португальцев, которые направляются в другое регион на работу. Отметим, за последние сутки в стране стало известно о 4 656 новых пациентах с коронавирусом. Всего с начала пандемии в Португалии заболело 137 272 человек, еще 2 468 скончалось.

Сегодняшние показатели оказались для Португалии рекордными, поэтому было решено усилить карантинные меры.

Напомним, 29 октября закрылись границы Каталонии в рамках сдерживания коронавируса. Уточняется, что до конца недели на территории Каталонии введены ограничения на перемещение между муниципалитетами. Также закрыты театры, кинотеатры, спортивные объекты для непрофессионалов, а также игровые площадки для детей и юношества. Часть учащихся переведена на удаленное обучение. Школы открыты, но руководству рекомендовано перевести учащихся на дистанционное обучение.

Как сообщала "Страна", парламент Испании одобрил продление до начала мая особого режима в связи с эпидемией коронавирусной болезни в стране.