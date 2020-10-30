В ночь на 30 октября несколько человек в балаклавах и камуфляжной одежде ворвались в дом хмельницкого агрария, и приступили к пыткам. "Поработав" какое-то время, грабители завладели ценностями семьи и сбежали.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Хмельницкой области.

"Группа лиц в камуфляжной одежде и балаклавах проникла в дом директора фермерского хозяйства. Злоумышленники связали 64-летнего хозяина дома, его 62-летнюю жену и 41-летнего сына и, применяя к ним пытки, завладели крупной суммой средств, после чего скрылись с места происшествия. Освободившись, хозяин сразу вызвал полицейских. Сейчас правоохранители работают над поиском злоумышленников", - указано в сообщении.

Так, около восьми человек проникли в дом, связали всех членов семьи, среди которых были пожилые хозяева и их взрослый сын, и начали пытать домочадцев при помощи утюга и кипятка. После того, как преступники ушли, 62-летняя хозяйка дома первая выбралась из оков, развязала остальных членов семьи, после чего пострадавшие заявили о случившемся в полицию.

Селян сразу госпитализировали, сейчас полиция разыскивает нападавших, которым грозит до 15 лет лишения свободы за разбой.

Напомним, бывший руководитель Кагарлыцкого отделения полиции, где весной правоохранители изнасиловали девушку, подозревается в бездействии при получении информации о пытках со стороны его подчиненных, которые произошли в январе 2020 года.

Как сообщала "Страна", троим киевлянам, которые были задержали в конце сентября, а следствие установило их причастность к трем случаям издевательства над бездомными, вручили подозрение в убийстве.