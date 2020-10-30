ГБР поймало высокопоставленного сотрудника фискальной службы на взятке в $200 тысяч
Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) задержали за получением части взятки руководителя главного управления противодействия экономическим правонарушениям Государственной фискальной службы (ГФС). Имя задержанного пока не раскрывается.
О задержании сообщает в Фейсбук пресс-служба ГБР.
Задержание проводилось по результатам оперативной разработки Бюро с привлечением собственного спецназа ведомства. Сотрудника ГФС взяли во время получения первой части взятки в сумме 100 000 долларов США.
По предварительной информации, чиновник требовал от руководителя одного из фармпредприятий 200 тысяч долларов за возвращение изъятых во время обыска документов и закрытие уголовного производства.
Сейчас следователи ГБР проводят неотложные следственные действия. Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве проводит Офис генерального прокурора.
Ранее "Страна" писала, как на взятке попался топ-руководитель НАНУ. Он вымогал $200 тысяч за передачу земельного участка академии.
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