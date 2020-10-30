Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) задержали за получением части взятки руководителя главного управления противодействия экономическим правонарушениям Государственной фискальной службы (ГФС). Имя задержанного пока не раскрывается.

О задержании сообщает в Фейсбук пресс-служба ГБР.

Задержание проводилось по результатам оперативной разработки Бюро с привлечением собственного спецназа ведомства. Сотрудника ГФС взяли во время получения первой части взятки в сумме 100 000 долларов США.

По предварительной информации, чиновник требовал от руководителя одного из фармпредприятий 200 тысяч долларов за возвращение изъятых во время обыска документов и закрытие уголовного производства.

Сейчас следователи ГБР проводят неотложные следственные действия. Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве проводит Офис генерального прокурора.

Ранее "Страна" писала, как на взятке попался топ-руководитель НАНУ. Он вымогал $200 тысяч за передачу земельного участка академии.

Мы также сообщали, что в Харькове председателя окружного административного суда поймали на передаче взятки.