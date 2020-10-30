Акции против запрета на аборты, продолжающиеся в Польше уже неделю, переросли сегодня в массовое антиправительственное шествие, в котором приняло участие более 100 тысяч человек. Митинги закончились массовыми столкновения протестующих с полицией, а также с националистами из числа футбольных фанатов.

Об этом сообщает O2.

"На углу улиц Гожа и Маршалковская маршируют люди, некоторые с маленькими детьми, в боевом строю древней фаланги. На них большие надписи: "Не учите мать рожать детей" и "Семьи против фанатиков". Поразительно, что традиционные патриархальные лозунги, такие как "Не учите своего отца делать детей", были заменены феминизированными посланиями. Мимо проходит студент-звукорежиссер. На нем большая сделанная вручную надпись "Утка не наш хозяин" (Шутка о фамилии главы правительственной консервативной партии "Закон и справедливость" Ярослава Качинського - Ред.). На вопрос, откуда взялся этот слоган, он отвечает: "Никто не будет решать за меня. Мне это надоело"", - рассказал корреспондент издания.

Когда количество участников протестов превысило отметку в 100 тысяч человек, в Варшаву прибыла военная полиция. Сейчас известно о задержании десятков активистов. Протестующие направляются в сторону дома Качинського.

Отмечается, что, помимо полиции, разогнать митинг пытаются футбольные фанаты, которые избивают активистов, заливают их слезоточивым газом и прячутся.

К протесту присоединилось также польской отделение Greenpeace, которое вывесило на строительном кране возле Дворца культуры и науки 15-метровый баннер с лозунгом "Мы не одни" и большой красной молнией - символом женской забастовки.

Напомним, 22 октября в польской столице Варшаве прошли массовые протесты из-за решения Конституционного суда, который ужесточил запрет абортов. В ходе акции между митингующими и правоохранителями возникли стычки, есть задержанные.

Как сообщала "Страна", президент Польши Анджей Дуда поменял свое мнение о правах женщин на аборт. Неделю назад решением Конституционного трибунала женщинам Польши запретили проводить аборты, но спустя неделю массовых протестов президент поменял свое мнение.

Также "Страна" писала, что в столице Польши, Варшаве, как и в других городах страны, продолжаются протестные акции против запрета на проведение абортов, который ранее поддержал Конституционный суд республики.