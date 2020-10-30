Внештатный сотрудник Национального антикоррупционного бюро Евгений Шевченко, известный также как "агент НАБУ", опубликовал список народных депутатов, по представлению которых Конституционный суд принял решение по электронным декларациям. В публикации он открыто призвал к физической расправе над теми, кто значится в перечне.

Пост Шевченко появился в Фейсбуке 30 октября.

Агент НАБУ свой список назвал расстрельным.

"Вот вам расстрельный список тех уродов-депутатов, которые являются авторами представления в КСУ, целью которого стоит уничтожение антикоррупционной структуры, разрушение отношений с западными партнерами и возвращение Украины в орбиту влияния РФ", - высказался автор записи.

В списке фигурируют следующие фамилии:

Игорь Абрамович.

2. Тарас Батенко.

3. Юрий Бойко.

4. Виктор Бондарь.

5. Виталий Борт.

6. Анатолий Бурмич.

7. Олег Волошин.

8. Валерий Гнатенко.

9. Сергей Дунаев.

10. Юрий Загородный.

11. Юлий Иоффе.

12. Дмитрий Исаенко.

13. Владимир Кальцев.

14. Александр Качный.

15. Илья Кива.

16. Игорь Кисилев.

17. Тарас Козак.

18. Александр Колтунович.

19. Наталия Королевская.

20. Ренат Кузьмин.

21. Сергей Ларин.

22. Александр Лукашев.

23. Юрий Солод.

24. Сергей Левочкин.

25. Лёвочкина.

26. Михаил Макаренко.

27. Григорий Мамка.

28. Чисто Мамоян.

29. Виктор Медведчук.

30. Владимир Мороз.

31. Василий Нимченко.

32. Юрий Павленко.

33. Папиев.

34. Татьяна Плачкова.

35. Александр Пономарев.

36. Наталья Приходько.

37. Александр Пузанов.

38. Вадим Рабинович.

39. Леонидович Николай.

40. Антонина Славицкая.

41. Столар.

42. Суркис.

43. Руслан Требушкин.

44. Фельдман.

45. Федор Христенко.

46. Виктор ​​Черный.

47. Нестор Шуфрич.

Шевченко пишет, что он добавил бы к этим фамилиям Коломойского, Ахметова и Ермака.

Завершил он пост угрозами в адрес депутатов и призывами расправиться с ними.

"Большинство из этой агентуры ФСБ передвигается на бронированных мерседесах, поэтому патриотам, которые готовы уничтожать врагов и оккупантов не только на фронте, но и в тылу, стоит найти РПГ (ручной противотанковый гранатомет), или в идеале ПТРК (противотанковый ракетный комплекс). Медведчук и еще некоторые привилегированные отбросы любят вертолеты, поэтому желательно иметь и ПЗРК (переносной зенитно-ракетный комплекс). Домашние адреса скоро будут опубликованы, а сезон охоты открыт уже для всех желающих - в принципе, с 2014 года. Война продолжается и либо они уничтожат нас, или мы их", - пригрозил Шевченко.

Несмотря на то, что пост с призывом к массовым убийствам Евгений Шевченко разметил еще несколько часов назад, до сих пор нет реакции на него правоохранительных органов.

Между тем у Зеленского намекают на внешнее вмешательство в принятие резонансных решений Конституционным судом.

А "Слуга народа" призвала Раду поддержать роспуск КСУ.