До пяти лет ограничения свободы грозит жителю Львовской области, который воровал мусорные контейнеры у предприятий и продавал их частным лицам.

Об этом сообщает ТСН.

Так, в течение нескольких месяцев житель Львовской области воровал мусорные контейнеры, которые принадлежали коммунальным предприятиям, и продавал их своим соседям и людям в близлежащих селах для хранения мусора во дворе.

Известно, что 65-летний вор сбывал их по доступной цене, что вызывало дальнейший ажиотаж. По информации правоохранителей, серийному вору мусорных баков грозит до пяти лет ограничений свободы.

Напомним, самую большую свалку в Украине, которая расположена в Подгорцах Киевской области, закроют. На сегодня распоряжение о начале рекультивации всего полигона уже подписано.

Как сообщала "Страна", в Англии официально вступил в силу запрет на одноразовые пластиковые трубочки и мешалки для напитков, а также на самые опасные гигиенические средства - ватные палочки. Предприятиям теперь запрещается их продавать или поставлять.