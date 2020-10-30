Во Львовской области пойман серийный вор мусорных баков, который перепродавал их селянам. Видео
До пяти лет ограничения свободы грозит жителю Львовской области, который воровал мусорные контейнеры у предприятий и продавал их частным лицам.
Об этом сообщает ТСН.
Так, в течение нескольких месяцев житель Львовской области воровал мусорные контейнеры, которые принадлежали коммунальным предприятиям, и продавал их своим соседям и людям в близлежащих селах для хранения мусора во дворе.
Известно, что 65-летний вор сбывал их по доступной цене, что вызывало дальнейший ажиотаж. По информации правоохранителей, серийному вору мусорных баков грозит до пяти лет ограничений свободы.
Напомним, самую большую свалку в Украине, которая расположена в Подгорцах Киевской области, закроют. На сегодня распоряжение о начале рекультивации всего полигона уже подписано.
Как сообщала "Страна", в Англии официально вступил в силу запрет на одноразовые пластиковые трубочки и мешалки для напитков, а также на самые опасные гигиенические средства - ватные палочки. Предприятиям теперь запрещается их продавать или поставлять.