Сотрудники Чернобыльского заповедника показали серию снимков местных грибов, которые отличились громадными размерами.

Об этом сообщает Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник в Facebook.

"Шляпы и шляпки. Так, все уже знают, что грибы в зоне отчуждения запрещено и собирать и вывозить за пределы радиоактивно загрязненной территории. Однако любоваться красотой, размерами и интересными очертаниями грибных форм нам никто не запрещает. Вот вроде и белый гриб, а шляпка у него выросла такой немаленькой и извилистой, словно хочет занять побольше участок земли. Даже человеческая шляпа проигрывает грибу в этом", - указано в сообщении.

Напомним, сотрудники Чернобыльского заповедника поделились серией макроснимков местных грибов - от мухоморов до маслят, только вот все они одинаково опасны из-за чрезвычайно высокого уровня радиации, которую впитывают в себя.

Как сообщала "Страна", странной формы сосны начали встречать сотрудники Чернобыльского заповедника и сравнили их с сосной, которая стала символом трагедии на ЧАЭС.