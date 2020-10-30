Харьковский городской избирательный штаб партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" заявил о фальсификациях результатов выборов в Первой столице. По данным политсилы, при подсчете недействительные бюллетени засчитывали в пользу блока Геннадия Кернеса.

Заявление партии по этому поводу опубликовано на ее сайте.

"Выборы в Харькове прошли с грубейшими нарушениями. На многих участках бюллетени, которые по всем требованиям законодательства должны считаться испорченными и недействительными, засчитывались в пользу блока Кернеса "Успешный Харьков". Голоса и протоколы "терялись", "исчезали" члены комиссий. Все эти нарушения были нами зафиксированы. Однако, вопреки закону, представителям нашей партии было отказано в возможности опротестовать эти подтасовки в суде", - сказали в "ОПЗЖ".

27 октября партия подготовила иски в суды по зафиксированным фактам. Ее представители обратились в Слободской и Основянский суды Харькова, чтобы оспорить решения участковых избирательных комиссий. Но вопреки нормам избирательного законодательства суды, которые во время выборов должны работать в круглосуточном режиме, оказались закрыты. На требования возобновить работу их сотрудники ответили отказом. Это грубейшее нарушение тоже было зафиксировано в присутствие полиции.

"В дальнейшем ситуация вовсе вышла за правовые рамки. Заявление представителей партии не приняли к рассмотрению на том основании, что сроки его подачи истекли. Это прямо указывает на наличие в действиях судебных чиновников преступного умысла. "Оппозиционная платформа - за жизнь" отказывается признавать эти незаконные действия и решения. Мы будем отстаивать свои права в судебном порядке. По факту срыва работы судов и преступного бездействия судебных чиновников будет подано соответствующее заявление в Государственное бюро расследований", - пообещали в партии.

Ранее "ОПЗЖ" заявила о фальсификации голосов в пользу "Слуг народа" в Мариуполе.

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