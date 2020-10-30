Единственным выходом из кризиса, который возник после решений Конституционного суда о признании незаконными положений антикоррупционного законодательства, является одобрение Верховной Радой инициативы президента Владимира Зеленского о роспуске всего состава КС.

Об этом говорится в заявлении партии "Слуга народа", обнародованном в официальном телеграм-канале.

"У государства может быть только три пути выхода из кризиса, который спровоцировал нынешний состав Конституционного Суда. Или судьи КС добровольно уйдут в отставку, открыв возможности для восстановления добродетели, профессионализма и конституционности в деятельности органа. Или судьба судей и их ничтожных решений решит улица", - заявили в политической силе, добавив, что первый путь выглядит нереалистично, а второй несет угрозу для государственности.

"Третий путь - Верховная Рада примет справедливое и единое логическое решение, проголосовав за предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект №4288 "О восстановлении общественного доверия к конституционного судопроизводства", - говорится в сообщении.

В пропрезидентской партии отметили, что третий путь выхода из кризиса "остается безальтернативным".

"Призываем всех ответственных и проукраински настроенных народных депутатов Украины вспомнить, что Верховная Рада уже принимала политико-правовые решения для выхода из аналогичных кризисов. Можем и должны принять именно такое решение, поддержав инициативу Президента и восстановив доверие украинский к конституционного судопроизводства", - резюмировали представители политсилы.

Телеграм-канал "Политика Страны" отреагировал на заявление "слуг народа".

"Это заявление партии. Но сколько готово под ним подписаться депутатов фракции - вопрос открытый. Не говоря уже о депутатах других фракций, которые дружно отказываются голосовать за этот законопроект, так как он категорически не соответствует Конституции и несёт в себе признаки целого букета уголовных преступлений. Но, судя по заявлению партии, Офис президента вопрос будет и дальше продавливать. На что он надеется? Вероятно на то, что Запад надавит на Порошенко и "Голос" и те все-таки дадут голоса. Как раз сегодня Ермак встречался с послами "большой семерки" и рекламировал им законопроект Зеленского. Посмотрим, насколько этот рычаг сработает", - говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 27 октября, Конституционный суд вынес решение о несоответствии Конституции положений закона "О предотвращении коррупции". Таким образом, становится практически невозможным привлечение чиновников к какой-либо ответственности за любые нарушения антикоррупционного законодательства.

Уже 29 октября президент Украины Владимир Зеленский внес законопроект в Верховную Раду о лишении полномочий всех судей Конституционного суда. Однако источник "Страны" в руководстве парламента заверил, что эта инициатива не будет поддержана Радой.

Ранее мы писали о критике инициативы президента со стороны "Оппозиционной платформы - За жизнь", главы фракции "Голос", лидера фракции "Батькивщина" и представителя "Европейской солидарности".