В Минздраве показали социальную рекламу на постерах в честь Хэллоуина, где изобразили самую страшную маску.

Об этом Центр общественного здоровья сообщает в Facebook.

"В грядущие дни тысячи людей пойдут в клубы и бары отмечать Хэллоуин... В то же время, 29 октября в Украине зафиксировали рекордное количество новых случаев COVID-19 - 8 312. Кстати, о масках: ЦОЗ и креативное агентство ANGRY подготовили серию плакатов, которые разместили у популярных заведений Киева", - указано в сообщении.

Также врачи призвали даже в момент празднования придерживаться правил безопасности6 соблюдать социальную дистанцию, носить маски и перчатки, а также пользоваться антисептиками.

На постерах люди без масок улыбаются, а внизу подписано "Самая страшная маска на Хэллоуин".

Напомним, несмотря на пандемию коронавируса, семья президента США Дональда Трампа не собирается отменять празднование Хэллоуина в Белом доме в этом году. Вход останется свободным для всех желающих.

Как сообщала "Страна", Соединенные Штаты Америки обновили антирекорд по количеству обнаруженных за сутки новых больных коронавирусом.