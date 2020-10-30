Из-за резкого ухудшения ситуации с коронавирусом во Франции решили совершать богослужения в закрытом режиме, без прихожан. Такой режим вводится с понедельника, 2 ноября ради профилактики заражений.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на уведомление, которое получили прихожане русского храма Всех Святых в Страсбурге.

Верующим пояснили, что церкви будут оставаться открытыми для посещения и индивидуальной молитвы по особому расписанию.

Между тем на выходных в связи с тем, что 1 ноября во Франции отмечают один из главных праздников католического календаря - день всех святых, правительство страны приняло решение разрешить проведение открытых богослужений 31 октября и 1 ноября, а также позволить гражданам посещать в эти дни могилы умерших родственников.

Настоятель русского храма в Страсбурге игумен Филипп (Рябых) призвал паству побывать на богослужениях в предстоящие выходные, "учитывая возможный длительный период затвора, который всем нам предстоит".

Как писала "Страна", положение с коронавирусом ухудшается во многих странах мира. Например, показатели прироста зараженных 30 октября были побиты в Польше.

А в США вирус за сутки выявили у 90 с лишним тысяч человек.