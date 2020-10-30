В 50 метрах от села Рыркайпий Чукотского автономного округа России, где в прошлом году из-за глобального потепления застряли белые медведи, снова наблюдают скопление этих хищников. На сей раз около 50 хищников пришли туда полакомиться тушей кита, которого выбросило на берег.

Об этом сообщает информагентство "Чукотка".

В управлении охраны и использования животного мира окружного департамента природных ресурсов и экологии заверили, что хищники не подходят к селу, а ситуация находится на контроле администрации муниципалитета и движения "Медвежий патруль".

Всего на кормовой точке собрались 46 животных.

"Сейчас они доедят этого кита и, как только образуется кромка льда, начнут, как обычно, подходить к Рыркайпию. Чтобы минимизировать риск столкновения белых медведей с жителями населенного пункта, представители "Медвежьего патруля" собирают мертвых моржей на лежбище на мысу Кожевникова и свозят их подальше, формируя кормовую точку для медведей подальше от села", – прокомментировал ситуацию заместитель начальника управления, начальник отдела по охране и использованию животного мира Егор Верещагин.

По его словам, в ближайшее время администрация городского округа Эгвекинот отправит в Рыркайпий дополнительную партию средств защиты от хищников: сигналы охотников и перцовые баллоны.

За селом Рыркайпий давно закрепилась слава медвежьего места: с 2007 года из-за глобальных климатических изменений практически каждую осень на нем формируется самое западное лежбище тихоокеанских моржей. Порой их количество достигает десятков тысяч. Белые медведи не могут пройти мимо такого обилия пищи и надолго задерживаются рядом с селом.

Что касается группы волонтеров "Медвежий патруль", то она появилась в 2006 году. Ее участники предупреждают о появлении белых медведей и отгоняют их от населенных пунктов, расположенных на пути сезонной миграции хищников. Также волонтеры помогают вести учет поголовья краснокнижных зверей.

Ранее "Страна" публиковала трогательное видео, как белый медвежонок играет с медведицей.

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