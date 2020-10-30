В "ЛДНР" согласились вывести иностранные войска и разоружить незаконные формирования.

Это следует из проекта "дорожной карты" по исполнению Минских соглашений. Ее Донецк и Луганск внесли в контактную группу в середине октября.

Речь идет о десятом пункте документа: "В течение трех месяцев после вступления во временную силу указанных законов, формируются отряды народной милиции ОРДЛО и проводится вывод иностранных вооруженных формирований с территории Украины и разоружение незаконных групп под эгидой ОБСЕ".

Воплотиться в жизнь, по мнению представителей "ЛДНР", это будет возможным после принятия Верховной Радой семи законов. А именно: об сособом статусе Донбасса (измененный), о разграничении налогов и сборов, о разграничении полномочий между Нацполицией и "Народной милицией", об амнистии, о проведении внеочередных выборов в ОРДЛО, об упоминании в конституции новых территориальных единиц - Отдельных районов Донецкой и Луганской области, а также об образовании, о государственном языке и о реинтеграции Донбасса.

Киев обещал изучить данные предложения и представить свой вариант плана по мирному урегулированию на Донбассе до 4 ноября.