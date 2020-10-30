В Польше, которая входит в красную карантинную зону украинского Минздрава, 30 октября лабораторно подтверждены 21 629 новых случаев заболевания Covid-19. Это рекордный суточный прирост за все время эпидемии в стране.

Такие данные приводит портал Worldometer.

Согласно статистике сайта, за сутки 5 457 человек выздоровели, а 202 из числа ранее заболевших скончались (это тоже самый высокий показатель смертности с начала эпидемии в стране).

Предыдущий рекорд по количеству заражений был отмечен днем ранее – 29 октября. Он составил 20 156 выявленных случаев заражения.

К пятнице количество активных больных в Польше составляет 200 759 (на 15 970 больше, чем днем ранее).

Всего с начала пандемии в стране выявлены 340 834 случаев инфицирования, умер 5 351 человек, выздоровели 134 724 человека.

Как писала "Страна", рекорд по заражениям в последний рабочий день недели установили и США.

Показатели заболеваемости увеличиваются и в Испании.