В Киеве патрульные полицейские помешали совершить суицид 20-летней девушке, которая собиралась прыгнуть вниз с балкона многоэтажки. Полицию к месту ЧП вызвал мужчина, который увидел сидящую на перилах балкона 25 этажа девушку. По мнению заявителя она вела себя неадекватно.

Как уточняют в патрульной полиции, на вызов к многоэтажке в переулок Ясиноватский выехал автопатруль в составе Станислава Севидова и Юрия Школяренко. Инспекторы поднялись на балкон и попытались наладить контакт с молодой женщиной.

На опубликованном видео можно рассмотреть, что девушка сидела на перилах балкона, свесив ноги с 25-го этажа. Она что-то пила из чашки и затем выбросила ее вниз. Каждое движение девушки могло стать фатальным.

Сначала она не хотела разговаривать с полицейским и продолжала опасно балансировать на перилах. Но внезапно она попросила у полицейского телефон, чтобы позвонить отцу. Тогда правоохранителю удалось схватить девушку за руку и стащить ее с перил на балкон.

Патрульные вызвали к спасенной девушке медиков.

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