3 ноября состоится главное политическое событие года в мире - выборы президента США, которые будут иметь свои последствия и в Украине как в сильно зависимой от Штатов стране.

По данным соцопросов, действующий президент Трамп отстает от бывшего вице-президента Байдена примерно на десять пунктов.

Но, по опыту прошлых выборов, когда опросы также предсказывали Трампу проигрыш, это не показатель, а решающим станет голосование в так называемых колеблющихся штатах.

"Страна" с помощью американских экспертов выяснила, какие факторы могут сыграть в пользу и какие против обоих кандидатов.

Что может помешать Байдену

Возраст

Байдену вот-вот исполнится 78 лет, Трамп хоть ненамного (на 4 год), но моложе и кажется энергичнее и "живее".

Часть американцев задается вопросом - способен ли Байден исполнять обязанности главы государства в эпоху, требующую быстрых и эффективных решений.

Трамписты злорадно тиражируют ролики, в которых Байден путает жену с сестрой и не может вспомнить фразу, которой начинается Декларация независимости: "Все люди созданы равными... ну, вы знаете кем".

Не зря журнал New York Magazine в прошлом году написал, что главное для кампании Байдена - не дать ему импровизировать.

Трамп тоже цитирует эти оговорки. "Сонный Джо", как он окрестил своего оппонента за недостаток энергичности, на самом деле "зицпредседатель", а править за него будет клика левых экстремистов.

"Что касается "сонного Джо", он даже не знает, кто он, что он делает и на какую должность избирается. Но это и неважно, потому что он не будет править. Это будут делать другие. Его посадят дома, а страной будут руководить другие люди, и это будут сверхлевые радикальные психи. Джо будет сидеть дома и смотреть телевизор", - убеждал Трамп своих сторонников.

Сам Байден уверяет, что проблем со здоровьем и приписываемой ему старческой деменции (которая вызывает забывчивость) у него нет. Более того, он говорит, что предпочитает выступать от сердца, без бумажки, а в таких случаях, мол, оговорки и запинки неизбежны.

Украинский скандал

Ощутимым ударом по шансам Байдена на победу стал скандал с его сыном Хантером, который работал на миллионной зарплате в украинской газовой компании "Бурисма", когда отец был вице-прездентом США и курировал Украину.

На прошлых выборах скандал с коррупцией в клинтоновском фонде уже убедил многих не голосовать за Хиллари Клинтон.

Американский избиратель чувствителен к теме коррупции и злоупотреблении властью, поэтому украинский фактор может сыграть свою роль.

И хоть Киев так и не возбудил уголовное дело по Байденгейту, у Трампа провели свое расследование, которое обнародовала накануне выборов газета New York Post и о котором говорил президент на дебатах.

Байдена-старшего обвинили в коррупции, связанной с делами с его сына в Украине, в частности, речь шла о том, как Хантер свел с отцом топ-менеджера компании "Бурисма", от которого зависела его зарплата (всего сын бывшего вице-президента получил около 4 миллиона долларов).

То есть кандидата в президенты подозревают в том, что своими связями и за некие услуги и преференции украинским бизнесменам и чиновникам он содействовал трудоустройству сына, а Трамп напрямую обвинил соперника в 10-процентных откатах, полученных в Украине.

"Я не получал денег от Китая, а ты получал. От Украины не получал, а ты получал. От России тоже нет. Тебе же дали 3,5 млн долларов. Джо, сын тебе дал! И было письмо, "мы должны дать 10% большому парню". Ты - тот большой парень!" - заявил Трамп на финальных дебатах, имея в виду тот самый компромат на сына Байдена Хантера, появившийся в СМИ.

Байден, естественно, все обвинения в коррупции отметал. Но как-то невнятно.

"Что касается Украины. У нас был вопрос, он (Хантер Байден - Ред.) был в совете директоров "Бурисмы", я узнал, что он сделал что-то неправильно. Но все говорили, что он свою работу исполнил неукоснительно. Ничего плохого не было сделано", - так ответил Байден в том числе и на прямой вопрос ведущей о том, является ли ситуация с его сыном и украинской компанией "Буризма" неэтичной.

"183 000 в месяц и 3 млн долларов подъемных ему (Хантеру Байдену – Ред.) дали?" – спросил Трамп. Байден на это ответил, что было расследование и его сын "ничего плохого не сделал". Также Джо заявил, что действовал в отношении Украины "безупречно".

По итогу, как считают эксперты, Байден отбивался по украинскому вопросу не очень убедительно, и счет на дебатах по этому эпизоду был в пользу Трампа.

"Списанная" программа и вялая компания

Байдена часто критикуют за отсутствие внятной программы и в целом "незажигательную", мягко говоря, компанию, которую он вел "из бункера", как шутят его оппоненты (ссылаясь на эпидемию, у кандидата от демократов отменили встречи с избирателями и митинги). Критики называют Байдена "никаким", упрекают в отсутствии харизмы и неспособности зажечь людей.

Предвыборную программу, говорят критики, Байден "списал" у своих коллег-социалистов Берни Сандерса и Элизабет Уоррен, за что его уже иронически прозвали "знаменосцем социализма". Иронически - потому что на самом деле Байден представляет демократический истеблишмент, куда входят миллионеры и миллиардеры с Уолл-Стрит.

Программа Байдена, действительно, скорее "левого" толка. Но только ради пиара.

Таким образом бывший вице-президент пытается завоевать голоса неопределившихся, а также "леваков", сторонников набирающего популярность антирасистского движения BLM ("Черные жизни имеют значение").

Поэтому экономическая часть его программы выглядит как социалистическая. Например, Байден обещает повысить налоги на прибыль для корпораций с нынешних 21% до 28% (Трамп сразу после прихода к власти, наоборот, снизил налог на прибыль с 35% до 21%). И хотя социальные обещания всегда были коньком Демпартии, Байден рискует настроить против себя большой бизнес.

Против Байдена может сыграть обещание отменить налоговую реформу, которую ввел Трамп в 2017 году и по которой большинство ставок основных налогов были снижены, что дало толчок экономическому буму, создало много рабочих мест, а доходы малообеспеченных значительно выросли — и особенно в среде афроамериканцев.

В целом программа Байдена адресована, прежде всего не определившимся избирателям. Вероятно, в его штабе надеются, что американцы проголосуют на так за Байдена, как против Трампа.

Что может помочь Байдену

Политический и дипломатический опыт

Байден, безусловно, динозавр американской политики. Но это может сыграть как в плюс, так и в минус.

Его карьера в Вашингтоне началась с должности сенатора, которую он почти полвека назад. С 1973 по 2009 год он был сенатором от штата Делавэр. Его первая президентская кампания стартовала в 1987 году.

Нынешняя кампания для него третья. Он славится одновременно умением завоевывать симпатии избирателей и опрометчивыми высказываниями, каждое из которых могло стоить ему карьеры.

В 1987 году, выступая на митингах, он принялся рассказывать, что его предки работали на угольных шахтах в северо-восточной Пенсильвании, и ему очень досадно, что они не смогли добиться в жизни того, чего заслуживали. Позже выяснилось, что никто в роду Байденов шахтером не был, и он практически дословно позаимствовал фразу из речей британского политика-лейбориста Нила Киннока, который действительно происходил из рабочих.

И это было только первое из заявлений, которые впоследствии прозвали "бомбами Джо". В 2012 году, рекламируя свой политический опыт, он заявил толпе: "Я знал восьмерых президентов, трех из них интимно".

Что вызвало смешки, поскольку прозвучало так, будто он состоял с президентами не в дружеских, а в более близких отношениях.

У Байдена есть солидный дипломатический опыт. В прошлом он возглавлял сенатский комитет по иностранным делам и хвалился тем, что встречался с каждым крупным мировым лидером последних 45 лет.

Правда, в сфере внешней политики в карьере Байдена есть противоречия. Например, после ликвидации Усамы бин Ладена в руки ЦРУ попали документы, из которых следовало, что тот инструктировал своих киллеров готовить покушение на Обаму, но не трогать Байдена, поскольку он "совершенно не готов к президентству и на этом посту ввергнет США в кризис".

Голосование по почте

Почти половина американских избирателей - около 90 миллионов - уже проголосовали досрочно и по почте из-за эпидемии (раньше почтовое голосование было исключением). А это в основном избиратели Байдена, ведь Трамп призывал своих сторонников прийти лично на избирательные участки, объясняя это возможными фальсификациями в почтовом голосовании.

Рекордную явку наблюдатели также расценивают как еще одно свидетельство того, что в президентской гонке лидирует Байден.

В то же время голосование по почте может стать основанием для оспаривания результата выборов, когда одна из сторон сможет обвинить другую в мухлеже.

Поддержка истеблишмента и нацменьшинств

Байден - свой парень среди истеблишмента, в отличие от Трампа, человека не из системы, который так и не смог в нее вписаться и продолжает проявлять самостоятельность и несговорчивость с "большими людьми". Байдена же еще называют "последней надеждой элит".

Вашингтонский истеблишмент, в частности, видит в Байдене (помимо того, что он более контролируемый, чем Трамп) перспективу улучшений отношений с Европой.

Также рейтинг Байдена среди темнокожих избирателей и сторонников BLM весьма высок. Правда, его немного подпортила неосторожная фраза в прямом радиоэфире во время ток-шоу: "Если вам трудно определиться, голосовать за Трампа или за меня, значит, вы не черный!".

Антирейтинг Трампа

Многие американцы хотя и крайне подозрительно относятся к Байдену к Трампу относятся еще хуже. Многим не нравится его развязная манера поведения. Кроме того, очень сильным провалом считается ситуация с коронавирусом, который Трамп долгое время вообще за болезнь не признавал.

Поэтому для многих мотив голосовать за Байдена простой - "лишь бы не Трамп".

Но об этом подробнее ниже.

Что может помешать Трампу

Эпидемия

Трампа часто упрекали в том, что он не сумел справиться с эпидемией, из-за чего Штаты лидируют в мире по количеству жертв коронавируса.

Особенно ему припоминают, как он советовал лечить вирус хлоркой. Хотя сторонники убеждают, что эпидемия затронула всю планету, а высокое количество заболевших в Штатах объясняется доступностью тестирования и огромным населением в более чем 300 миллионов.

Тем не менее, эпидемия действительно ударила не только по рейтингу Трампа, но и по экономике, которая как раз начала расти. Рекордная безработица, когда десятки миллионов человек потеряли свои места, массовые сокращения - все это, конечно, сказалось не поддержке властей.

Трамп обещал вакцину до выборов, но было ясно, что это маловыполнимая задача, и ее появление пока вилами по воде писано. Кроме того, из-за эпидемии разрешили голосовать по почте, что не на руку Трампу, который боится фальсификаций со стороны демократов.

Сам же Трамп пытается создать образ правителя, который победил пандемию. Да и сам он быстро оправился от болезни, выдав эпичное видео, достойное Голливуда, о своем возвращении в Белый дом на вертолёте.

Волнения на расовой почве

Протестное движение Black live matters (BLM) собирает под свои знамена все больше американцев - и "цветных", и белых. Отношение "цветного" населения к Трампу - резко негативное, его заклеймили расистом и разжигателем нетерпимости.

Нынче сторонники BLM готовят Майдан на случай победы Трампа.

"В течение четырех лет Трамп использовал ненависть, насилие со стороны государства, беспрецедентную коррупцию и злоупотребления со стороны исполнительной власти, чтобы навязать свою повестку дня и нанести невыразимый вред людям в Соединенных Штатах и ​​во всем мире. Его расистская риторика способствовала убийствам темнокожих и коричневых людей в наших общинах", - так призывают организаторы выйти на улицы Вашингтона в ночь выборов.

Отсутствие команды и провал внутренней политики

У Трампа нет лояльной ему команды. Ему так и не удалось осушить "вашингтонское болото", как он обещал во время инаугурации, то есть утвердить свое собственное влияние в американском политическом спектре.

Правящая бюрократическая верхушка - ЦРУ, аппарат Госдепа, ФБР, Пентагон - контролируются демократами и находятся с Трампом в состоянии войны. И они делают все, чтобы не допустить второго срока "Твиттер-президента", как они его называют.

В то же время Трамп сумел перетянуть на свою сторону часть политической элиты, прежде всего в конгрессе. Именно благодаря позиции членов Республиканской партии в сенате не произошёл импичмент.

Впрочем, в его близком окружении в основном бывшие соратники, республиканские ястребы, такие как сенатор от Арканзаса Том Коттон или сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм, которые мало чем отличаются от воинственного покойного Джона Маккейна.

При этом Трамп так и не смог привлечь "ржавый пояс" (часть Среднего Запада и восточного побережья США, которые ранее были центром американской индустрии, но в последние десятилетия заводы здесь позакрывались и регион пришел в упадок) на сторону Республиканской партии.

Что может помочь Трампу

Жажда порядка

Антирасистские протесты с одной стороны объединили противников Трампа, но в то же время укрепили его позиции среди тех, кто стремится к порядку.

"Черный Майдан" сцементировал электорат президента - средних белых американцев, которые испугались мародерства, анархии и беспорядков. Для них протесты ассоциируются с демократами, и они не хотят сползания страны в хаос.

Во время протестов некоторые из губернаторов и мэров "демократических" штатов фактически встали на сторону погромщиков, блокируя попытки федеральной власти навести порядок. Демонстранты нападали на участки полиции, грабили магазины, жгли машины. А потом начали требовать роспуска полиции и передачи "черным" домов, в которых живут "белые".

Среднему классу и предпринимателям такие требования вряд ли понравились, что добавило очков Трампу. Он постоянно делает акцент на том, что погромы допустили именно губернаторы-демократы и мэры-демократы. И что если победит Байден, то погромы начнутся по всей Америке.

В целом есть мнение, что население Соединённых Штатов устало от протестов и беспорядков, поддержка антирасистской кампании снижается, а лозунг "Закон и порядок", поднятый на знамена Трампом, набирает популярность. Под этим девизом уже началась мобилизация сторонников президента.

Сам Трамп пытается переключить внимание с коронавируса и безработицы на "закон и порядок".

Грабежи и насилие в городах во время протестов могут склонить на сторону Трампа нерешительных или колеблющихся американцев. Тем более поддержка протестного движения снижается. По опросам, сочувствующих Black Lives Matters с июня по август стало на 13% меньше.

Выполненные обещания

Трамп за свой первый срок пытался выполнять обещанное, в отличие от многих политиков-популистов. Он даже пытался построить стену на границе с Мексикой, но демократы не одобрили финансирование строительства.

Также он пытался ограничить миграцию, начал торговую войну с Китаем, провел реформу налогообложения.

При Трампе до коронакризиса быстро росла экономика, а безработица была одна из самых низких в истории (впрочем, это уже в прошлом, но память осталась).

В США стало меньшей бюрократической волокиты, сельское хозяйство, энергетика и инфраструктура США улучшились. Э

Специфика американской избирательной системы и колеблющиеся штаты

В США выборы проходят не так, как везде в мире. Американцы голосуют не за будущего президента напрямую, а за выборщиков, которые формально принимают итоговое решение через несколько недель. Формально — потому что выборщики аффилированы с одним из кандидатов и, как правило, голосуют за него. Именно поэтому будущий президент обычно известен уже в день выборов.

При этом выборщиков делегируют штаты и федеральный округ Колумбия (там расположен Вашингтон) пропорционально своему населению — всего 538 человек.

Соответственно, для победы мало быть популярнее в среднем по стране - ключевой всякий раз становится борьба за несколько штатов, в которых у республиканцев и демократов нет устойчивого большинства. А еще из-за этого иногда выигрывает кандидат, который проиграл всенародное голосование с отрывом в миллионы голосов, - как сам Трамп в 2016 году: у Клинтон было почти на три миллиона больше голосов избирателей, но на 77 выборщиков меньше.

Трампу нужно отвоевать как минимум половину из шести "неопределившихся" штатов. Это Мичиган, Пенсильвания, Висконсин, Северная Каролина, Флорида и Аризона.

Первые три - это штаты, из-за которых проиграла Хиллари Клинтон, решившая, что и так выигрывает там, и практически отказавшаяся от агитации. Байден учел ее опыт и именно в Мичигане, Пенсильвании и Висконсине он ведет самую интенсивную предвыборную кампанию и тратит на нее гораздо больше своего оппонента.

Но это не значит, что победа Байдена в этих штатах предопределена: его антитрамповская агитация вряд ли сумеет коренным образом поменять мнение убежденных сторонников Трампа, а Трамп в своей предвыборной риторике активно подстраивается под ожидания избирателей в каждом конкретном штате.

Если он сможет победить в части колеблющихся штатов, пусть и с небольшим преимуществом, то, возможно, ему удастся набрать 270 из 538 голосов выборщиков.

В частности, победа Трампа в таких штатах как Пенсильвания и Флорида вполне возможна, если он привлечет на участки белое население без высшего образования (основной его электорат).

В целом у Трампа достаточно сторонников в колеблющихся штатах, которые во многом и определят исход выборов. А его активная компания может их приумножить - Трамп на самолёте облетел несколько колеблющихся штатов и сам лично появился на съезде Республиканской партии.