В результате землетрясения магнитудой 6,6 баллов в турецком Измире погибли 12 человек, ранены более 400 граждан.

Об этом в пятницу, 30 октября, информирует пресс-служба Агентства по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD).

"Всего погибли 12 граждан, из которых 1 утонул, 419 человек получили ранения. Поисково-спасательные работы продолжаются в 17 зданиях, которые были разрушены и повреждены в Измире", - говорится в сообщении ведомства.

Сильные подземные толчки также привели к человеческим жертвам на острове Самос в Греции. Там, в восточной части Эгейского моря в результате обрушения стены погибли двое подростков, ранены еще восемь человек. На острове продолжаются поисково-спасательные работы.

Ранее мы писали о том, что землетрясение ощущалось не только на западе Турции и в Греции, но также затронуло Болгарию, Кипр, Египет, Ливию, Великобританию и Македонию.

Напомним, последнее мощное землетрясение в Турции было зафиксировано в конце сентября. Тогда магнитуда сейсмического явления достигла отметки в 4,4 балла.