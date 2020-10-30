Американская Walmart Inc. (SPB: WMT), которая является крупнейшей в мире компанией розничной торговли, сообщила, что убрала боеприпасы и огнестрельное оружие с полок своих магазинов в США, опасаясь "гражданских беспорядков" в ряде регионов страны. Но эти товары остаются доступными для покупки.

Компания, расположенная в Бентонвилле, штат Арканзас, продает огнестрельное оружие примерно в половине из своих 4,7 тыс. магазинов, передает "Интерфас-Украина".

"Мы стали свидетелями ряда гражданских беспорядков и, как делали это неоднократно за последние несколько лет, убрали огнестрельное оружие и боеприпасы из торгового зала в качестве меры предосторожности, чтобы обеспечить безопасность наших сотрудников и покупателей", - сообщила Walmart в электронном письме, адресованном агентству Associated Press.

Такие меры безопасности приняты после нескольких дней протестов, актов вандализма и введения комендантского часа в штате Филадельфия в преддверии выборов после того, как полиция застрелила 27-летнего афроамериканца Уолтера Уоллеса.

Компания пошла на аналогичный шаг после убийства полицейскими Джорджа Флойда, которое вызвало массовые акции протеста против жестокости полиции и несправедливости по отношению к афроамериканцам.

В прошлом году Walmart перестала продавать боеприпасы для пистолетов и короткоствольных винтовок и призвала покупателей открыто не носить огнестрельное оружие даже там, где это разрешено законами штата. Компания также прекратила продажу пистолетов на Аляске - единственном штате, где их можно было приобрести в ее магазинах.

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