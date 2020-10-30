Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в пятницу, 30 октября, встретилась с представителями посольства США в нашей стране. Она доложила им о ходе аттестации прокуроров местных прокуратур.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Во встрече приняли участие директор отдела технической помощи правоохранительным органам Украины Сара Лангенкамп, советник по правовым вопросам департамента юстиции посольства Джон Энгстром, координатор программ и советник по правовым вопросам Елена Кустова, а также директор международной организации по развитию права в Украине Ливан Дучидзе.

Генеральный прокурор отметила, что сейчас завершается первый этап аттестации - тестирование на знание законодательства. Несмотря на эпидемию, в нем участвовали много прокуроров, что, по мнению Венедиктовой, свидетельствует о доверии к реформе.

"Нет оснований сомневаться, что мы активно движемся в реформе, главная ее идея воплощается в жизнь. Уже есть первые результаты работы областных прокуратур, и мы надеемся, что в начале 2021 года заработают новые окружные прокуратуры. Мы сосредотачиваемся на легитимности всех процессов, чтобы в итоге мы получили обновленный действенный орган, которому доверяет общество", - отметила Венедиктова.

Она добавила, что накануне комиссия по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре избрала председателя и секретаря.

Представительница посольства США Сара Лангенкамп отметила прогресс в старте конкурса на руководителя САП. Также она заявила о важности процессов, которые продолжаются в органах прокуратуры, и поддержке Офиса международными партнерами.

Джон Энгстром сообщил о готовности оказывать экспертную поддержку Офису генпрокурора и организовывать тренинги, в том числе по антикоррупционной политике, борьбе с отмыванием средств, возвращению активов, противодействию торговле людьми и другим нарушениям прав человека.

Генпрокурор отметила, что Офису будет интересен опыт американского эксперта и в вопросах стандартизации работы прокуроров, оценки их деятельности и обеспечения независимости.

Напомним, это уже не первый раз, когда Венедиктова отчитывается посольству США о переаттестации прокуроров. Предыдущая ее встреча с американцами состоялась всего неделю назад.

А летом она докладывала послам "Большой семерки" о реформе прокуратуры.