Сегодня, на телеканале СТБ состоялся второй эфир популярного телевизионного шоу "Холостячка", в котором участвует 31-летняя украинская актриса Ксения Мишина. Из 16 участников на проекте осталось 11: после сегодняшнего эфира проект покинул 29-летний фотограф Владимир Оксамытный.

Соответственно, остались в проекте следующие конкурсанты: Евгений Ковтуненко, Назар Дзивульский, Сергей Кириенко, Игорь Бабко, Алексей Тригубенко, Илья Рыбальченко, Андрей Шатырко, Константин Скрипачук, Артем Шепель, Андрей Рыбак и Александр Эллерт.

Фотограф Владимир Оксамытный покинул проект "Холостячка" 30 октября. Фото: СТБ

Второй выпуск также запомнился тремя полноценными свиданиями, которые организовали участники.

Свидание в стиле "50 оттенков серого". Первое свидание у Ксении было с Андреем Рыбаком. 29-летний ведущий корпоративов устроил встречу в стиле "50 оттенков серого", прокатив Мишину на вертолете и расслабившись с ней в бассейне. Он признался, что до проекта встречался с девушкой, которая также участвовала в предыдущем сезоне "Холостяка " - Ольгой Виноградовой. Он также подарил Ксюше браслет на ногу со словами "я положу весь мой мир к твоим ногам".

Ужин на террасе высотки. Второе свидание было с Евгением Ковтуненко. Он организовал для Ксении гастрономический вечер. Вначале они приготовили вместе пасту с морепродуктами, а затем поужинали в романтической обстановке на террасе крыши одной из киевских высоток. Ксении настолько понравилась встреча и приготовленный для нее десерт, что она наградила Женю бутоньеркой, не дожидаясь церемонии роз.

Экстремальное свидание. Третье свидание планировалось во Львове вместе с 23-летним Игорем Бабко, однако на вокзал Ксюша не приехала. По дороге ее похитил Назар Дзивульский на скоростном байке. Поскольку главная героиня шоу не знала, кто именно должен был организовать заявленное для нее "лучшее в ее жизни свидание", не раздумывая решилась на авантюру. Прокатившись на байке по столице, они совершили совместный экстрим прыжок с Пешеходного моста. После этого пара отправилась в развлекательный центр полакомиться мороженым, а заодно и познакомиться с 6-летним сыном Назара, которого тоже зовут Платон. За этот насыщенный день Ксения наградила Назара розой.

Отметим, что второй эфир "Холостячки" не обошелся без конфликтов между мужчинами. Один из таких произошел, когда Артем Шепель проявил несдержанность и ударил Сергея Кириенко по лицу. Справедливость восторжествовала чуть позже - во время прохождения полосы препятствий Сергей пришел первым, опередив в финале эстафеты своего обидчика.

Следующий эфир состоится в пятницу, 6 ноября, в 19.00 на телеканале СТБ.

Напомним, молодая мама 7-летнего сына Платона Ксения Мишина пытается построить отношения, найти любовь и создать семью в рамках проекта "Холостячка". Познакомиться со всеми участниками реалити, а также узнать, кто вылетел после первого эфира можно в нашем материале На СТБ стартовал проект "Холостячка" с Ксений Мишиной. Что о нем известно.