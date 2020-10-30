Чемпион мира по футболу 1986 года Диего Марадона заявил, что в тревожных условиях пандемии коронавируса верит президенту России Владимиру Путину. Легенда спорта убежден, что у главы Кремля скоро появится вакцина от Covid-19 (хотя таковая появилась и была зарегистрирована еще летом).

Об этом Марадона сказал в интервью аргентинскому изданию Clarín.

Судя по словам экс-футболиста, которому сегодня исполнилось 60 лет, эпидемия, из-за которой он вынужден сидеть в изоляции дома, его порядком утомила.

"Я верю в Путина, я убежден, что вскоре у него будет вакцина, потому что это (коронавирус – Ред.) уже больше невозможно выносить", - заявил Марадона.

Также он добавил, что впервые в жизни сталкивается с чем-то подобным по масштабам.

"Это худшее, что могло случиться с нами, я никогда не видел ничего подобного. И Латинская Америка пострадала намного больше. Хоть бы это закончилось скоро, стольким людям приходится тяжело, многие остались без работы и не знают, как себя прокормить", - отметил Марадона.

Что касается российской вакцины, то в соседней стране в середине октября зарегистрировали уже второй препарат от коронавируса, а третий на подходе.

Летом "Страна" приводила информацию о том, что Марадона может начать тренировать сборную Испании.