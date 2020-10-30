Александр Усик и Дерек Чисора провели процедуру взвешивания, на которую британец явился в образе "Джокера".



Об этом сообщает в своем Twitter-аккаунте Matchroom Boxing.



Украинский боксер Усик и представитель Британии Чисора взвесились накануне боя в Лондоне.



За день до поединка Усик показал на весах 98,4 кг. Его соперник оказался тяжелее почти на 16 килограммов - 114,3 кг.



31 октября состоится самый важный год 2020 года для украинских поклонников бокса. Это поединок не за чемпионский пояс. Однако в случаем победы Усик станет обязательным претендентом на титул от WBO, который сейчас принадлежит Энтони Джошуа.



Ранее "Страна" рассказывала про ожидания Александра Усика от этого боя. "Будет великолепный бой двух сильных типов", - сообщил спортсмен.



Также показали как Усик разминается в боксерском танце перед боем с Чисорой. Так, боец сосредоточенно выполняет упражнения для ног, которые немного напоминают танцевальные движения.