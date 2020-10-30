Число умерших от осложнений Covid-19 в Украине за последний месяц увеличилось более чем в два раза: с 61 до 125 в сутки (это усредненный за неделю показатель).

Такую статистику приводит "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Министерство здравоохранения.

По данным ведомства, на текущей неделе были зарегистрированы два самых высоких показателя смертей за все время эпидемии: 27 октября – 165 человек и 29 октября – 173 человека.

Октябрьские темпы роста количества смертей от Covid-19, согласно информации Минздрава, выше сентябрьских, когда они составляли около 70%.

Такая динамика числа умерших примерно соответствует динамике числа заболевших (последний показатель – 8,3 тысячи человек в сутки), но выше динамики числа госпитализируемых. В октябре оно выросло примерно с 640 до 1 тысячи в сутки, или на 55%.

Пока все эти показатели постоянно растут и находятся на максимальных уровнях за все время эпидемии, а улучшение в последние дни произошло лишь по одному показателю – доле позитивных ПЦР-тестов: она снизилась от достигнутого 22 октября уровня в 19,6% до 17,8% к концу месяца. Этого удалось достичь благодаря увеличению тестирования до 39,36 тысяч тестов в день (усредненный за неделю показатель). Более того, в последние три дня были отмечены максимальные за всю эпидемию значения – соответственно 41,95 тысяч, 47,16 тысяч и 49,56 тысяч.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Киеве в пятницу установлен новый рекорд по заражению коронавирусом.

Мы также писали, что Минздрав обновил список стран красной зоны карантина.