Британский боксер Дерек Чисора удивил болельщиков своим видом во время официальной процедуры взвешивания перед боем против украинца Александра Усика. Он вышел измазанным в белую краску, а на лице был черный грим.



Об этом сообщает в своем Twitter-аккаунте Matchroom Boxing.



Так, на весах Александр показал 98,42 кг, а Дерек – 115,66 кг.



Внешний вид Чисоры был явной отсылкой к Джокеру. Тем более, что перед боем он уже дважды публиковал постеры, где изображал себя в роли Бэтмена, а Усика – в роли Джокера. Только теперь вопрос, почему британец изменил свою роль на злодея.



На груди у британца было написано слово "Война", что тоже имеет смысл, даже два:

- во-первых, это прозвище Чисоры. Раньше у Дерека было прозвище "Del Boy", но в последних нескольких поединках он выходит под именем "War";

- во-вторых, в своих интервью перед боем Дерек неоднократно говорил, что Усику придется готовиться к войне, а не к поединку.

Ранее "Страна" сообщала, про ожидания от боя самого Александра Усика. "Никакой войны не будет. Это все Дерека слова. Я принес мир, и это будет офигенный, чистый, красивый бокс". - заявил украинец.



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