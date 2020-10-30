В субботу, 31 октября, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В восточных и южных регионах возможны ливни. А в Карпатах прогнозирую дожди со снегом.

В западных областях, а также местами на востоке ночью и утром будет наблюдаться туман, видимость местами снизится до 200 м. Ветер северо-западный, 4-10 м/с.

В северных и центральных областях ночью +5-8 градусов, днем температура воздуха составит +8-11.

На западе ночью похолодает до +3-8 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +8-12.

В восточных регионах ночью ожидается до +7-10, днем прогреется до +11-14 градусов.

На юге страны ночью +7-10, днем воздух потеплеет до +11-13 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что синоптик прогнозирует похолодание в Украине.

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