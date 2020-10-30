Корреспонденту "Страны" от источника в правоохранительных органах удалось узнать имя и некоторые другие данные мужчины, насмерть сбившего пешеходов на столичном Майдане Независимости.

Как оказалось, водителя зовут Юрий Назаренко. Он 1954 года рождения.

Почти пять лет он работал в комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, занимался созданием IT-инфраструктуры в ведомстве. Также он был председателем коллегии Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины (АРИФРУ). Кроме того, координировал работу предприятий в структуре Комиссии и вопросы их бюджета.

Из открытых данных следует, что в 2014 году он попал под люстрацию и покинул комиссию.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал "Стране", что дальше будет с Назаренко.

"При задержании водитель заявил, что потерял сознание во время вождения. Да, и сейчас у него берут анализ мочи на скрытые препараты. Дальше подозрение по 286 статье - ДТП с гибелью людей. Дальше суд. Адвокаты будут заявлять, что он был невменяемом состоянии, поэтому неосуден", - отметил Геращенко.

Напомним, драгер показал отсутствие алкоголя в крови виновника аварии.

Ранее "Страна" приводила свидетельства очевидцев о том, как легковой автомобиль пожилого мужчины вылетел на пешеходную зону Майдана. По их словам, скорость транспортного средства точно превышала 40 км/ч.

Мы также публиковали видео этого жуткого происшествия.