Усик поддержал позицию Нурмагомедова. Фото: isport.ua

Украинский боксер Александр Усик поддержал российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова, раскритиковавшего президента Франции Эммануэля Макрона.

Спортсмен поставил лайк посту россиянина в соцсети Instagram. В публикации Нурмагомедов подверг жесткой критике высказывания французского лидера.

Сегодня днем, 30 октября, Нурмагомедов обратился к мусульманам, назвав Макрона тварью. Он посчитал, что под лозунгом свободы слова политик оскорбляет чувства более полутора миллиардов верующих мусульман, и прикрепил фото Макрона с наложенным на него отпечатком ботинка.

Так, ранее во Франции произошло несколько вооруженных нападений. Атаки последовали после речи Макрона, в которой тот обличал кризис ислама и критиковал качество интеграции приезжих мусульман во французское общество. Поводом для выступления президента стало убийство школьного учителя Самуэля Пати. Ему отрезали голову из-за того, что он демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.

Усик - бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе. В настоящий момент украинский боксер выступает в супертяжелом весе. Скоро у него будет бой с Дереком Чисорой.

Ранее "Страна" сообщала, что Ксения Собчак публично поддержала Макрона. После того, как это произошло, ей начали поступать угрозы расправы, если она не удалит свой пост из социальных сетей.

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