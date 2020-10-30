Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил с послами стран "Большой семерки" события вокруг решения КСУ о несоответствии Конституции положений закона "О предотвращении коррупции". Встреча состоялась 30 октября, сообщается на сайте Офиса Президента.

Уточняется, что Ермак проинформировал о вчерашнем срочном заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины и внеочередном заседании правительства с участием Президента и принятых решениях.

"Была обеспечена бесперебойная работа реестров НАПК и было заявлено о том, что все антикоррупционные органы Украины, включая НАПК, НАБУ и другие, - они есть и будут работать. Для нас принципиальна наша позиция по борьбе с коррупцией, и Украина никогда не свернет с этого пути", - сообщил Ермак.

По его словам, еще вчера в Верховную Раду был направлен законопроект, который должен восстановить доверие к конституционному судопроизводству в Украине.

"Президент и его команда, государство и государственные органы продолжают борьбу с коррупцией и с теми, кто стоит за всеми этими процессами в Украине. Мы победили при принятии земельной реформы, банковского закона и победим и на этот раз", - заявил Ермак.

Он считает, что события в КСУ не прошли без внешнего вмешательства и надеется, что правоохранительные органы дадут оценку ситуации.

"Для нас очень важно, чтобы все руководители, представители антикоррупционных органов знали позицию президента: мы сегодня выступаем действительно единым фронтом по защите тех реформ, которые мы провели и продолжаем проводить. Президент настроен очень решительно, и он не остановится на пути проведения реформ и борьбы с коррупцией, кто бы за этим не стоял", - говорит Ермак и призывает представителей "Большой семерки" следить за работой Антикоррупционного совета, который должен собраться в ближайшее время.

Временный поверенный в делах США Кристина Квин заверила, что "Большая семерка" готова помочь Украине в дальнейшем продвижении на пути реформ.

Также Ермак назвал прошедшие 25 октября местные выборы открытыми и демократичными и подтвердили тот факт, что в Украине действительно происходит реформа децентрализации.

Напомним, во вторник, 27 октября, Конституционный суд вынес решение о несоответствии Конституции положений закона "О предотвращении коррупции". Таким образом, становится практически невозможным привлечение чиновников к какой-либо ответственности за любые нарушения антикоррупционного законодательства.

Уже 29 октября президент Украины Владимир Зеленский внес законопроект в Верховную Раду о лишении полномочий всех судей Конституционного суда в наказание за их решение по электронным декларациям. Однако источник "Страны" в руководстве парламента заверил, что эта инициатива не будет поддержана Радой.