В масштабном ДТП, которое произошло на Майдане Независимости, погибли два человека, также разбито пять автомобилей.

Очевидцы сообщают, что автомобиль вылетел прямо через площадь со стороны ступенек на проезжую часть, сбил женщину, мужчину и врезался в другую машину.

По словам свидетелей происшествия, водитель автомобиля, который совершил ДТП находился в алкогольном опьянении, а когда он выходил из машины то из салона выпала пустая бутылка вина. На месте работает следственно - оперативная группа. И несколько групп медиков.

Чуть позже появилось видео происшествия.