В пятницу, 30 октября, в масштабном ДТП которое произошло на Майдане независимости погибло два человека, разбито пять автомобилей.



Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Очевидцы данного происшествия рассказали, что автомобиль вылетел со стороны ступенек на проезжую часть, сбил женщину, мужчину и врезался в другую машину.



"Водитель автомобиля, который совершил ДТП находился в алкогольном опьянении, а когда он выходил из машины то из салона выпала пустая бутылка вина", - сообщают очевидцы.



На месте работает следственно - оперативная группа. И несколько групп медиков.



Ранее "Страна" сообщала, что на Майдане Независимости пьяный водитель устроил масштабное ДТП с двумя погибшими.



Также говорилось, что был задержан водитель автобуса с места смертельной аварии. Произошел инцидент в районе Выдубичи, водитель автобуса наехал на пешеходов.