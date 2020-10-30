Минздрав добавил две страны в список красной зоны. Фото: facebook.com

Венгрия и Италия из зеленой карантинной зоны перекочевали в красную, об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения по состоянию на 30 октября.

Отметим, что в красную зону вошли 50 стран с показателем заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней выше, чем в Украине (228,2). 

Из ближайших соседей Украины в красную зону входят Словакия (488,9 на 100 тысяч населения), Польша (414,1 на 100 тысяч населения), Румыния (299,2 на 100 тыс. населения) и Венгрия (270,1 на 100 тысяч).

Среди стран красной зоны также Бельгия, Чехия, Словения, Швейцария, Нидерланды, Франция, Грузия, Испания, Черногория, Великобритания, Австрия, Италия, США.

список стран красной зонысписок стран красной зоны карантина

В страны зеленой зоны включены, в частности, Германия, Швеция, Израиль, Греция, Канада, Индия, Турция, Египет.

Из ближайших соседей Украины в зеленую зону входят Беларусь (110,3 на 100 тысяч), РФ (153,3на 100 тысяч) и Молдова (220,1 на 100 тысяч).

Ранее "Страна" писала о том, что показатели заражения коронавирусом не позволяют Харькову выйти из красной зоны карантина.

Также мы сообщали, что в Киеве новый рекорд по заражению коронавирусом, среди 741 заболевших - пятимесячная девочка.

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