Венгрия и Италия из зеленой карантинной зоны перекочевали в красную, об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения по состоянию на 30 октября.

Отметим, что в красную зону вошли 50 стран с показателем заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней выше, чем в Украине (228,2).

Из ближайших соседей Украины в красную зону входят Словакия (488,9 на 100 тысяч населения), Польша (414,1 на 100 тысяч населения), Румыния (299,2 на 100 тыс. населения) и Венгрия (270,1 на 100 тысяч).

Среди стран красной зоны также Бельгия, Чехия, Словения, Швейцария, Нидерланды, Франция, Грузия, Испания, Черногория, Великобритания, Австрия, Италия, США.

В страны зеленой зоны включены, в частности, Германия, Швеция, Израиль, Греция, Канада, Индия, Турция, Египет.

Из ближайших соседей Украины в зеленую зону входят Беларусь (110,3 на 100 тысяч), РФ (153,3на 100 тысяч) и Молдова (220,1 на 100 тысяч).

Ранее "Страна" писала о том, что показатели заражения коронавирусом не позволяют Харькову выйти из красной зоны карантина.

Также мы сообщали, что в Киеве новый рекорд по заражению коронавирусом, среди 741 заболевших - пятимесячная девочка.