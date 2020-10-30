Глава фракции "Голос" в Верховной Раде Сергей Рахманин раскритиковал инициативу президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Конституционного суда в отместку за признание незаконными положений антикоррупционного законодательства. По его словам, глава государства пытается использовать резонанс вокруг решений КС для отвлечения внимания общественности от местных выборов.

Соответствующий пост он опубликовал в своем Facebook в пятницу, 30 октября.

Так, Рахманин считает, что "решение Конституционного суда (о признании несоответствующей Конституции ст. 366-1 УК) не выдерживает критики", ровно как и президентская инициатива о лишении судей полномочий законодательным путем.

"Если можно распустить КС законом, тогда можно отменить результаты президентских выборов решением ЖЭКа. Восстановить полноценную действие антикоррупционного законодательства можно принятием соответствующего закона. И в этой ситуации он легко наберет необходимое количество голосов", - заверил нардеп.

По его словам, на данный момент важно "уточнить" права, полномочия и принципы формирования Конституционного суда, однако для этого "нужны консенсус и соблюдение процедур".

"В частности, (необходимо) создать НОРМАЛЬНЫЕ Высший совет правосудия и Высшую квалификационную комиссию судей. Что было обещано, но не сделано", - отметил Рахманин.

Он добавил, что в Украине силовых органов "как навоза", тем не менее, результатов их деятельности касательно расследования преступлений и вынесения справедливых приговоров по ним не наблюдается.

Рахманин убежден, что глава государства пытается использовать конфликт вокруг решения КС в свою пользу.

"Бурная деятельность Зеленского вокруг решения КСУ - прекрасный способ отвлечь внимание от итогов выборов и заработать себе баллы", - заявил политик, добавив, что "попытка восстановить право, нарушая право, называется бесправием".

Напомним, во вторник, 27 октября, Конституционный суд вынес решение о несоответствии Конституции положений закона "О предотвращении коррупции". Таким образом, становится практически невозможным привлечение чиновников к какой-либо ответственности за любые нарушения антикоррупционного законодательства.

Уже 29 октября президент Украины Владимир Зеленский внес законопроект в Верховную Раду о лишении полномочий всех судей Конституционного суда. Однако источник "Страны" в руководстве парламента заверил, что эта инициатива не будет поддержана Радой.

Ранее мы писали о критике инициативы президента со стороны "Оппозиционной платформы - За жизнь".