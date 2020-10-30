Фракция "Батькивщина" выступает против законопроекта №4288 об увольнении судей Конституционного суда, который в Раду внес президент Владимир Зеленский. Решение КСУ по НАПК и электронному декларированию во политсиле считают справедливым. В то же время нардепы из фракции зарегистрировали в парламенте проекты законов №4292 и №4293, чтобы возобновить работу антикоррупционных органов и их реестров.

Об этом в Facebook сообщила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

"... Решение Конституционного суда о неконституционности отдельных положений закона "О предотвращении коррупции" является справедливым и обоснованным. КС признал неконституционным зависимость судей от правительственного органа НАПК, ведь это ставит судей в зависимость от исполнительной власти, прямо противоречит Конституции Украины, а также духа и сути независимого и беспристрастного судопроизводства, которые признаны в качестве базовых во всем цивилизованном мире. Именно поэтому я прошу всех причастных немедленно прекратить информационный буллинг против Конституционного суда Украины, который является по сути террором против украинского государства", - написала Тимошенко.

По ее словам, "Батькивщина" предлагает всем фракциям Рады совместно подписать законопроекты №4292 и №4293, которые восстанавливают всю систему электронного декларирования, наказание за незаконное обогащение и другие важные элементы антикоррупционной системы.

"Эти законопроекты уже зарегистрированы в парламенте. Мы призываем принять их во вторник в режиме ad hoc, чтобы президент уже через несколько дней мог подписать эти законы и восстановить работу всей антикоррупционной системы страны", - заявила Тимошенко.

Также она призвала фракции выступить против законопроекта Зеленского об увольнении судей КСУ.

"В то же время, я призываю все фракции парламента выступить категорически против попытки президента через свой законопроект №4288 уничтожить Конституционный суд и в грубо антизаконным способом подчинить его своей администрации. Это вопиющий неправомерный и неприемлемый шаг. Также невозможно отменить законом решения Конституционного суда. Даже смешно и абсурдно это предлагать. Законом возможно только поправить те статьи, которые признаны неконституционными. Именно это мы и предлагаем сделать", - подытожила Тимошенко.

Отметим, президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект об увольнении судей КСУ после того, как Конституционный суд принял решение по НАПК и отмене ответственности за декларированию недостоверной информации.

Напомним, "Страна" писала о том, что партия Порошенко не будет голосовать за законопроект Зеленского об отставке судей КСУ.

Кроме того, мы сообщали, что "Оппоплатформа" обвинила Зеленского в терроре против Конституционного суда Украины.

"Страна" также спросила нардепов о том, что они думают о законопроекте об увольнении судей КСУ.