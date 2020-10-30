В пятницу, 30 октября, представители партии "Оппозиционная платформа - За життя" (ОПЗЖ) в избирательных комиссиях Мариуполя определили, что члены комиссий почти на каждом из участков "перебросили" часть голосов "Блока Вадима Бойченко" партии "Слуга Народа", чтобы партия президента прошла в горсовет (по предварительным данным она набирала менее 5%).

О фальсификации стало известно после сверки первоначальных данных протоколов с мокрыми печатями от участковых избирательных комиссий и результаты, установленные районными избирательными комиссиями.



Об этом сообщает пресс-служба политсилы на официальном сайте.



"Члены комиссий почти на каждом из участков «перебросили» часть голосов «Блока Вадима Бойченко» партии "Слуга Народа", которую в Мариуполе возглавляет ближайшая соратница и первый зам действующего мэра Бойченко - Ксения Сухова. На руках у наших наблюдателей также есть итоговый протокол, который Территориальная избирательная комиссия собиралась передавать в ЦИК с установленными результатами выборов в Мариуполе. Согласно протоколу, участковым избирательным комиссиям было выдано на 341 бюллетень больше, чем их было напечатано в типографии", - сообщается в материале.



Так, в процентном выражении, 341 бюллетень - это 0,42% голосов, которые вдруг нашлись у "Слуг Народа", чтобы дать возможность партии преодолеть проходной барьер.



Как сообщается, сегодня юристы "Оппозиционная платформа - За життя", уже собрав всю доказательную базу фальсификаций и "разбежностей" в цифрах, подадут иск в Донецкий окружной суд о фальсификации результатов выборов в Мариуполе. За искажение результатов голосования всем виновным грозит до 10 лет тюрьмы.



Ранее сообщалось, что Оппоплатформа заявила, что в Киеве готовят кражу голосов и фальсификацию результатов выборов. По их мнению, злоумышленники намеревались похитить избирательные бюллетени с голосами.



Также говорилось, что в "Оппоплатформе" довольны результатами экзитполов и думают, что после подсчетов будет еще лучше.