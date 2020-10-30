Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" осудила инициативу президента Владимира Зеленского распустить весь состав Конституционного суда (КС) и упрекнула действующие власти в попытке нарушить конституционный строй государства.

Соответствующее заявление было обнародовано на сайте политической силы в пятницу, 30 октября.

Представители партии отметили, что украинские власти больше не имеют поддержки народа и полностью зависят от одобрения США, стран Европейского союза и других западных государств. В этих условиях, считает ОПЗЖ, центральное руководство страны и пропрезидентская партия "Слуга народа" намерены "нарушить конституционный принцип независимости ветвей власти и начать законодательный террор против судебной власти, а именно Конституционного Суда"

"Решение Конституционного Суда, являющееся окончательным и не подлежащее обжалованию, вызвало настоящую бурю нападок, обвинений и даже угроз. Государственное бюро расследований вызвало председателя КС на допрос, что прямо противоречит п. 7 ст. 24 Закона Украины "О Конституционном Суде Украины". Давление со стороны власти сопровождалось хорошо организованной уличной кампанией радикалов, осуществлявших прессинг, и многочисленных соросят, устроивших органу конституционной юрисдикции настоящую травлю в Интернете и социальных сетях, направленную на снижение доверия к нему и подрыв суверенитета Украины", - считают в партии.

ОПЗЖ подчеркнула, что последние инициативы власти являются антиконституционными и говорят о "вопиющем непрофессионализме действующей власти", а также неэффективном законотворческом процессе, "который при Зеленском и его окружении происходил в режиме "бешеного принтера". По словам представителей политической силы, всю ответственность за принятие ряда непродуманных законов несет партия "Слуга народа".

"Оппозиционная платформа - За жизнь" считает вносимый Президентом законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" циничным издевательством, потому что не имеет морального права говорить о доверии и уважении к Конституционному Суду тот, кто сам его не проявляет, кто планирует использовать Верховную Раду для уничтожения гарантированной Конституцией независимости судебной ветви власти", - резюмировали в ОПЗЖ.

Напомним, во вторник, 27 октября, Конституционный суд вынес решение о несоответствии Конституции положений закона "О предотвращении коррупции". Таким образом, становится практически невозможным привлечение чиновников к какой-либо ответственности за любые нарушения антикоррупционного законодательства.

Уже 29 октября президент Украины Владимир Зеленский внес законопроект в Верховную Раду о лишении полномочий всех судей Конституционного суда в наказание за их решение по электронным декларациям. Однако источник "Страны" в руководстве парламента заверил, что эта инициатива не будет поддержана Радой.