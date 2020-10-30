Школы Львова с понедельника, 2 ноября, возобновляют стационарное обучение в школах после каникул, которые, по совету Кабинета Министров, были с 15 по 30 октября.



Об этом сообщил городской глава Андрей Садовой на странице в Facebook.



"Мне не "жалко", но с понедельника все школы Львова возвращаются учиться. И не мамкайте", - заявил мэр Львова в своем посте и прикрепил скриншот обращения неизвестного ученика с просьбой оставить школы на карантине.



Помимо этого, заместитель государственной главы по гуманитарным вопросам сообщила, что 2 ноября школы города Львова открываются и дети приступают к обучению. "В школах работаем в том формате, в котором мы начинали работать в сентябре, то есть если будут больные в классах среди учащихся или среди работников, будем приостанавливать обучение в этих отдельных классах так, как мы это делали с сентября месяца", - рассказала Галина Сличная.





Ранее "Страна" писала, что школы Запорожья выйдут из каникул с понедельника. Однако там ученики младших классов продолжат учиться в привычной форме, а ученики средних и старших классов перейдут на дистанционную форму обучения.



Также говорилось, что Кличко отказался переводить киевские школы на дистанционку, несмотря на коронавирусные антирекорды. Он назвал основной задачей сделать все для безопасности учебного процесса.



