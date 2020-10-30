Украинскими военнослужащими, которые ночью погибли на Донбассе в результате обстрела, оказались морские пехотинцы Владимир Бондарюк и Михаил Старостин.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба 36 ОБрМП им. Михаила Белинского.

"29 октября, около полуночи, вблизи поселка Водяное результате вражеского обстрела погибли морские пехотинцы сержант Бондарюк Владимир Владимирович и старший сержант Старостин Михаил Григорьевич", - сказано в сообщении.

Руководитель Центра помощи участникам АТО при Херсонской ОГА Наталья Возаловская уточнила, что Старостину было всего 30 лет, родом он из Херсонской области.

Напомним, из-за оострения на Донбассе в 17:00 начнется заседание подгруппы ТКГ, Украине будет требовать прекращения огня.

Также мы писали о том, что Украина до 4 ноября представит свой вариант плана по мирному урегулированию на Донбассе.