На Донбассе под обстрелом погибли двое военных. Фото: Facebook/ Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Украинскими военнослужащими, которые ночью погибли на Донбассе в результате обстрела, оказались морские пехотинцы Владимир Бондарюк и Михаил Старостин.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба 36 ОБрМП им. Михаила Белинского. 

"29 октября, около полуночи, вблизи поселка Водяное результате вражеского обстрела погибли морские пехотинцы сержант Бондарюк Владимир Владимирович и старший сержант Старостин Михаил Григорьевич", - сказано в сообщении. 

Руководитель Центра помощи участникам АТО при Херсонской ОГА Наталья Возаловская уточнила, что Старостину было всего 30 лет, родом он из Херсонской области.

На Донбассе погибли двое военных. Скриншот фейсбука 36 ОБрМП

На Донбассе погиб старший сержант Старостин. Скриншот фейсбука Возаловской

Напомним, из-за оострения на Донбассе в 17:00 начнется заседание подгруппы ТКГ, Украине будет требовать прекращения огня.

Также мы писали о том, что Украина до 4 ноября представит свой вариант плана по мирному урегулированию на Донбассе.

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